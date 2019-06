Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý vandal dopaden

Jindřichův Hradec - Za poškození vozidla a dveří půjde před soud.

Policisté z obvodního oddělení Nová Bystrice řeší ve zkráceném přípravném řízení případ poškození cizí věci. Z tohoto skutku je podezřelý muž (58 let) cizí státní příslušnosti, který dne 7. května krátce po půlnoci na jedné ubytovně v Kunžaku po předchozí konzumaci alkoholických nápojů vytrhl dvoukřídlé dveře na společné chodbě. Poté šel k jednomu pokoji a poškodil zde další dveře. Následně na parkovišti před tímto domem rozbil kladivem zde zaparkované vozidlo značky VW Passat. Poškodil čelní sklo a skleněnou výplň levých předních dveří. Celková škoda, kterou způsobil, tak dosáhla výše bezmála 10 000 korun. Policisté v těchto dnech sdělili muži podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, měl by do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

12. června 2019

