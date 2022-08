Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý střílel z plynové pistole

CHOMUTOVSKO - Otec se synem skončili v cele; Přistižen se zákazem a pervitinem v těle; Pomůžete s odhalením pachatele?

V červenci byli policisté vysláni k incidentu, ke kterému došlo v noci ze soboty na neděli v jednom z barů v Kadani. Tam pozdě večer přišli dva muži (ve věku 61 a 25 let) a vypili několik piv. Když jim asi hodinu po půlnoci z důvodu opilosti již barmanka nechtěla další alkohol nalít, rozčílilo je to a začali ženě vulgárně nadávat. Po chvíli, kdy potyčka vyvolaná zmíněnými muži před zraky dalších hostů baru pokračovala, měl starší z nich z poza pasu vyndat svou plynovou pistoli a několikrát vystřelit do prostoru baru pepřovými náboji. Ke zranění nikoho z přítomných nedošlo.

Přivolaní policisté ve spolupráci s městskými strážníky zadrželi oba podezřelé, jimiž jsou otec se synem. Otec při dechové zkoušce nadýchal 2,69 promile, jeho syn 1,27 promile. Oba skončili na několik hodin v policejní cele.

Za spáchání trestného činu výtržnictví, z něhož jsou tito muži podezřelí, jim v případě odsouzení hrozí až dvouleté odnětí svobody. Soud může také rozhodnout o propadnutí plynové pistole, kterou policisté po incidentu zajistili.

Přistižen se zákazem a pervitinem v těle

V tomto týdnu policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 26letému muži z Jirkova. Toho v červenci v podvečerních hodinách kontrolovala hlídka březenských policistů v obci Račetice při řízení osobního vozidla. Lustrace řidiče prozradila, že mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, který platí až do dubna roku 2024. Muž měl navíc pozitivní orientační test na přítomnost drog. Policisté ho zadrželi a nechali mu odebrat krev, jejíž rozbor potvrdil přítomnost pervitinu. Dotyčnému kromě dalšího trestu zákazu činnosti hrozí i odnětí svobody až na dva roky.

Pomůžete s odhalením pachatele?

Policisté prověřují jednání zatím neznámého pachatele, který tento týden úmyslně poškodil vozidlo tovární značky Opel Astra, černé barvy, zaparkované v ulici Osvobození v Chomutově. K poškození auta došlo pravděpodobně v noci z úterý na středu, případně ve středu ráno. Neznámý vandal zanechal na vozidle škrábance, otvory a důlky, kterými „ozdobil“ kapotu a střechu. K tomu ještě propíchl zadní pneumatiku. Škoda byla předběžně odhadnuta na 20 tisíc korun. Pokud se neznámého podaří dopadnout, může ho soud za trestný čin poškození cizí věci poslat až na rok za mříže.

V souvislosti s popsaným jednáním se policisté obrací na případné svědky, kteří by k události měli relevantní informace, aby je poskytli na Obvodním oddělení Policie ČR Chomutov-venkov, tel. 974 447 100 nebo na lince 158.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. srpna 2022

vytisknout e-mailem