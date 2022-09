Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý srazil cyklistu a pokračoval v jízdě

CHOMUTOVSKO - Podezřelý byl dopaden a obviněn z několika trestných činů.

Minulý týden ve čtvrtek krátce po osmé hodině večer přijali chomutovští policisté od záchranářů oznámení o sraženém cyklistovi na silnici mezi Otvicemi a Pesvicemi. Jednalo se o staršího muže, který bohužel i přes první pomoc poskytnutou svědky a následně zdravotníky na místě podlehl těžkým zraněním.

Vozidlo, které mělo cyklistu srazit, se na místě nehody nenacházelo, jeho řidič totiž po nehodě pokračoval v jízdě. Policisté zjistili, že by se pravděpodobně mělo jednat o řidiče, který předtím v Chomutově naboural dvě zaparkovaná auta a od těchto nehod odjel, aniž by je oznámil. Zřejmě si totiž uvědomoval, že za volantem neměl z důvodu svého ovlivnění alkoholem co dělat. Jeho totožnost policisté během šetření nehod zaparkovaných vozidel zjistili a získali také informaci, že měl odjet směrem do Mostu. Právě po cestě tam měl dotyčný kousek za Otvicemi s vozidlem míjet ve stejném směru jedoucího cyklistu a srazit ho.

Jakmile policisté zjistili, že muž, který byl podezřelý nejen ze dvou nehod v Chomutově, ale posléze také ze sražení cyklisty, odjel do Mostu, vyrozuměli mostecké kolegy a vydali se také pátrat tímto směrem po řidiči a jeho vozidle. Ve spolupráci s městskými strážníky a mosteckými policisty se jim v Mostě brzy podařilo najít odstavené vozidlo, které bylo očividně poškozené a nemělo registrační značky. Krátce poté, kolem deváté hodiny večerní, byl nedaleko zadržen i podezřelý, který měl registrační značky z poškozeného vozidla u sebe. Muž se na výzvu policistů podrobil dechové zkoušce, která ukázala hodnoty lehce přesahující dvě promile alkoholu.

Podezřelý (ve věku 26 let) byl umístěn do cely a následující den chomutovští kriminalisté zahájili trestní stíhání obviněného pro trestné činy usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a ohrožení pod vlivem návykové látky. U soudu mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. září 2022

vytisknout e-mailem