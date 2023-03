Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý si šel do krámu ukrást další alkohol

LOUNSKO - Ochranku napadl, na policisty se posilnil.

V sobotu odpoledne se vypravil 33letý muž z Postoloprt do jednoho supermarketu v Lounech. Na cestu se však posilnil alkoholem a to ve značné míře. Do obchodu šel zloděj taktéž pro jeho oblíbenou pochutinu. V regálu si vyhlédl láhev tvrdého alkoholu, kterou však pronesl pokladnami bez zaplacení. Toho si všiml pracovník ostrahy, který se pokusil zloděje zastavit. Ten však ostrahu odstrčil a s výhrůžkami násilí pokračoval ven z obchodu. Na parkovišti byl opět dostižen členem ochranky. Zde se již uklidnil a vyčkal na příjezd policejní hlídky. Během čekání do sebe vyklopil asi ¾ láhve odcizeného alkoholu a zbytek vyhodil do koše. Přivolaná hlídka muži naměřila 2,5 promile alkoholu v dechu a převezla ho do protialkoholní záchytky do Teplic. Po vystřízlivění mu bylo na policejním oddělení sděleno podezření z krádeže, jelikož si alkohol chtěl bezprostředně po činu uchovat násilím.

20. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

