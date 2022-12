Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilý řidič způsobil několik nehod

BRNO: Hledáme svědky nebezpečné jízdy /VIDEO/.

Nebývalou spoušť zanechal za sebou v sobotu dopoledne v centru jihomoravské metropole podnapilý jednadvacetiletý mladík. Ten se se dvěma promile v dechu proháněl autem středem města, kdy hrubě porušil snad veškerá dopravní pravidla. Kromě alkoholu za volantem se například řidič nerozpakoval projíždět křižovatky na červenou, kličkoval, najížděl na chodníky, ale hlavně opakovaně a nebezpečně boural. Jeho zběsilé počínání začalo už na křižovatce ulic Kounicova a Moravské náměstí, kdy do ní doslova vletěl na červený signál stůj. Při pokusu o pohotové odbočení navíc nezvládl řízení, vjel na chodník, aby následně havaroval do zábradlí. Bohužel tento první karambol ho k rozumu nepřivedl, ba právě naopak, mladík prudce dupl na plyn a z místa bleskově ujel. Jenomže další riskantní manévr na sebe nenechal dlouho čekat, hned nedaleko na Dornychu opět vyjel mimo silnici a na chodníku mimo jiné porazil i dopravní značku. Se značně poškozeným automobilem si to pak následně namířil na Zvonařku. V době kdy policejní operátoři na tísňové lince začali přijímat první oznámení o nebezpečném řidiči, došlo ke třetí nehodě. Tentokrát podnapilý šofér nezvládl průjezd prudkou zatáčkou, vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím automobilem. Na místě oběma zraněným řidičům poskytli první pomoc brněnští strážníci, kteří místem nehody právě projížděli.

V současné době je případ dopravními policisty prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky. V souvislosti s riskantní jízdou žádáme všechny svědky, které muž jakkoliv ohrozil, aby se neprodleně ozvali na policejní lince 158. Taktéž uvítáme i případné záznamy z palubních kamer.

por. Petr Vala, 15. prosince 2022.

Související dokumenty Audio - Podnapilý řidič způsobil několik nehod.mp3

Velikost souboru:2,2 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem