Opilý řidič zavinil střet několika vozidel

TRUTNOVSKO – Nadýchal přes 4 promile alkoholu.

DN - Rtyně v PodkrkonošíV pondělí 18. března krátce před 14. hodinou došlo na ulici Hornická ve Rtyni v Podkrkonoší k dopravní nehodě, kde významnou roli sehrál alkohol. Podle zjištěných skutečností tu čtyřiatřicetiletý řidič vozidla Peugeot 306 při jízdě na přímém úseku silnice vyjel zřejmě vlivem opilosti k pravému okraji, kde narazil do zadní části stojícího vozidla Peugeot Partner. Jeho řidič v důsledku střetu dále naboural do před ním stojícího vozidla Škoda Fabia a řidička škodovky se po nárazu ještě střetla se zaparkovaným vozidlem Renault Twingo. Následná dechová zkouška u řidiče prvního vozidla prokázala pozitivní hodnoty s poměrně rekordním výsledkem 4,08 promile alkoholu. Muže si na místě převzali záchranáři a převezli jej do trutnovské nemocnice k ošetření, když utrpěl lehké zranění. V rámci šetření události dále vyšlo najevo, že 34letý muž má ještě vysloven zákaz řízení až do července roku 2020 a jeho vozidlo nemá platnou technickou prohlídku. Ostatní účastníci naštěstí vyvázli bez zranění a dechové zkoušky u nich vyšly negativně. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na téměř 125 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. V případě odsouzení tak nyní muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Přitěžující okolností pro něho také bude, že byl za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen už v minulosti.

nprap. Lukáš Vincenc

21. března 2019, 13:44

