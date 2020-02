Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opilý řidič v zákazu ujížděl před policisty

KARLOVARSKO – Hlídce nezastavil a po chvíli havaroval.

V sobotu dne 22. února 2020 ve večerních hodinách policisté z dopravního inspektorátu Karlovy Vary prováděli na ulici Hlavní v Dalovicích dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Kolem půl desáté večerní jeden z policistů předepsaným způsobem zastavoval přijíždějící automobil tovární značky Volkswagen. Na pokyn k zastavení však řidič nereagoval a stejnou rychlostí pokračoval přímo směrem k policistovi. Ten musel rychle před jedoucím vozidlem uskočit, aby ho řidič nesrazil. Policisté ihned nasedli do služebního auta a začali řidiče pronásledovat. Ten pokračoval do ulice Příčná, kde se jej hlídka snažila opakovaně předepsaným způsobem zastavit, a to pomocí světelného výstražného zvukového zařízení s nápisem Stop Policie. Muž ale nedbal opakovaných výzev a naopak začal hlídce ujíždět. Jeho riskantní rychlá jízda mu však byla osudná. Řidič po krátké chvíli zřejmě nezvládl řízení a havaroval. Se svým vozem měl najet na obrubník, který jej odrazil na zábradlí. Následně narazil do autobusové zastávky a převrátil se s vozidlem na střechu. Při dopravní nehodě neutrpěl žádné zranění. Po chvíli se ukázal důvod jeho počínání. Nejen že za volant svého vozu usedl přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, ale navíc posilněn alkoholem. Provedená orientační dechová zkouška u něj prokázala 1,67 promile alkoholu. Policisté na místě šestatřicetiletého muže z Chomutovska zadrželi a eskortovali na policejní služebnu k provedení dalších úkonů.

Muž byl následně obviněn ze spáchání zločinu Násilí proti úřední osobě a přečinů Ohrožení pod vlivem návykové látky a Mařený výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pro kriminalisty však není žádným nováčkem. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl již v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen Okresním soudem v Karlových Varech. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten jej akceptoval a soudce bude během dnešního dne rozhodovat o uvalení vazby.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na šest let.

nprap. Eva Valtová

25. 2. 2020

