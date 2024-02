Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opilý řidič v protisměru na dálnici D10 ohrozil životy nejméně 14 lidí

SEMILSKO - Obvinili jsme ho z obecného ohrožení z nedbalosti.

Zděšení mnoha motoristů na dálnici D10 v neděli 18. února po 5. hodině ranní vyvolal řidič osobního vozidla tovární značky Ford Focus, který zhruba od 65. kilometru (u obce Březina) dálnice vedoucí z Turnova na Prahu projížděl v protisměru, tedy ve směru na Turnov. Řidiči nás na něj upozornili prostřednictvím linky 158. Po dálnici dojel až do Turnova, odkud sjel na silnici číslo 35 a dál pokračoval už ve svém správném jízdním pruhu na Jičín. Naše motorizované hlídky ho zastavily a následně zadržely kolem 5.35 v obci Ktová.

Devětatřicetiletý šofér fordu se při vystoupení z vozidla sotva držel na nohou a z jeho dechu byl cítit alkohol. Dechová zkouška ukázala, že má v sobě 1,85 promile. Je zázrak, že v tomto stavu svým autem nikoho nezabil. V inkriminované době byla navíc na dálnici snížená viditelnost kvůli mlze. Dosud jsme zadokumentovali, že na dálnici D10 ohrozil nejméně 8 osobních vozidel, jejichž řidiči mu uhýbali na poslední chvíli ke krajnici nebo do vedlejších jízdních pruhů.

V této souvislosti ho viníme z toho, že vážně ohrozil na zdraví a životě nejméně 14 lidí. Jejich počet ale v průběhu vyšetřování může ještě vzrůst. Usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti si převzal v neděli 18. února po svém vystřízlivění. Za ten mu nyní hrozí odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let.

O nebezpečnosti jeho jízdy svědčí i výpověď jednoho ze svědků, který se mu musel vyhýbat opakovaně. Když projížděl od Turnova na Prahu v průběžném pruhu, objevil se ford ve stejném pruhu z protisměru , ve snaze předejít čelnímu střetu s ním svědek uhnul do pruhu odstavného, ale řidič fordu udělal to samé. Svědek pak na poslední vteřinu vybočil do předjížděcího pruhu a tím unikl o vlásek čelnímu střetu s fordem. Tohle nechce zažít žádný šofér.

Na závěr zbývá poděkovat motoristům, kteří nás na řidiče v protisměru upozornili. Napomohli tím k tomu, že jsme ho zadrželi dříve, než stačil způsobit v silničním provozu tragickou nehodu.

19. 2. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem