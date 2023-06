Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opilý řidič ujížděl policistům v noci s vypnutými světly, havaroval

LIBERECKO - Před jízdou údajně požil čtyři piva.

V úterý kolem 22.30 chtěli policisté v Nádražní ulici v Hejnicích zkontrolovat řidiče osobního vozidla značky Subaru, a proto za ním vyjeli. Jakmile si toho všimnul, začal "taktizovat", zhasnul světla a snažil se jim ujet vysokou rychlostí. To se mu posléze vymstilo, protože ztratil kontrolu nad řízením a havaroval poblíž Nádražní ulice najetím do stromu a do plotu. V autě cestoval sám a z havárie vyvázl bez zranění. Zřejmě hodně sleduje akční filmy, protože z auta vystoupil před policisty s rukama nad hlavou, aniž by ho k tomu vyzvali. S hlídkou potom ochotně spolupracoval a přiznal se, že před jízdou požil čtyři piva. Jeho dechová zkouška ukázala, že má v sobě 1,57 promile alkoholu. Hlídka mu zadržela řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Dopravní policisté už v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který může skončit až na tři roky.

22. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna havárie v Hejnicích Detailní náhled

vytisknout e-mailem