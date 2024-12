Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý řidič si spletl auto s bowlingovou koulí: trefil auto i betonový květináč

Český Krumlov – Rožmitál na Šumavě – Řízení vozidla pod vlivem silné opilosti je nebezpečná kombinace.

Policisté z Českokrumlovského dopravního inspektorátu se zabývají dopravní nehodou, ke které došlo v pondělí 25. 11. 2024, krátce před 18. hodinou, v obci Rožmitál na Šumavě na Českokrumlovsku. Silně opilý řidič vozidla značky Renault Megan zde nejprve narazil do zaparkovaného Renaultu Clio. Místo, aby zastavil, vycouval a pokračoval v nebezpečné jízdě. O pár metrů dál narazil do betonového květináče, ale ani to ho nezastavilo. Pokračoval až k jednomu z domů, kde konečně zastavil. Řidič následně přivolaným policistům nadýchal více než dvě a půl promile alkoholu v dechu. Nepochopitelné jednání řidiče si naštěstí nevyžádalo žádné zranění. Škoda, kterou řidič jízdou způsobil, byla odhadnuta na nejméně 16 000 korun.

Opilecká jízda nyní může devětačtyřicetiletého řidiče přijít draho. Policisté mu totiž sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu tak u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

12. prosince 2024

