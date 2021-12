Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Opilý řidič policistům sdělil, že jede do zaměstnání

PLZEŇ – Policista v civilu zastavil opilého řidiče, který nadýchal 2,34 promile alkoholu.

Policista v civilu zastavil cestou z práce 62letého muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu a rozhodl se řídit osobní motorové vozidlo značky Škoda Octavia. Vše se odehrálo v pátek v jednu hodinu odpoledne. Mladý policista, který měl právě po službě, procházel ulicí Jagellonská a všiml si staršího muže, který se potácel po chodníku směrem k automobilu. Následně nasedl do vozidla a rozjel se. Jelikož mladý muž usoudil, že řidič je pod vlivem alkoholu, neváhal a vozidlo zastavil. Staršímu muži sdělil, že je policista a dále, aby setrval na místě do příjezdu policejní hlídky. Policisté muže následně vyzvali k provedení dechové zkoušky na alkohol. Ta ukázala pozitivní výsledek 2,34 promile. Opilý řidič hlídce sdělil, že měl namířeno do zaměstnání.

Policejní inspektor ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. Michaela Raindlová

13.12.2021

