Opilý řidič nechtěl zastavit policejní hlídce

České Budějovice - Svoje vozidlo nezvládl a naboural.

Více než 1,2 promile alkoholu v dechu, to byl výsledek opakované dechové zkoušky, kterou policisté z oddělení hlídkové služby, provedli řidiči, který způsobil ve čtvrtek 31. října večer v Českých Budějovicích dopravní nehodu. Nehodě předcházela situace, při které policisté chtěli v Rudolfovské ulici provést silniční kontorolu řidiče vozidla značky BMW. Ten však zastavit nechtěl a odjížděl dál. Když chtěl odbočit do Hlinské ulice, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, dostal smyk a narazil do zde zaparkovaného vozidla. Od něj se odrazil a skončil v oplocení areálu jedné společnosti. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Případ si převzali českobudějovičtí dopravní policisté. Řidič (nar.1979), který je dopravním policistům svými opakovanými přestupky v dopravě známý, je tentokrát podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

4. listopadu 2024

