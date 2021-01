Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý řidič nadýchal přes 2, 2 promile

České Budějovice - Havaroval a odvezl ho vrtulník.

Ve středu 20. ledna se ve 12:45 hodin stala na silnici II. třídy č. 141 vážná dopravní nehoda. Řidič (28 let) z Písecka řídil osobní vozidlo značky Citroen ve směru od obce Chvalešovice k obci Číčenice. V katastru obce Dříteň nepřizpůsobil rychlost svému aktuálnímu stavu a stavu vozovky a s vozidlem vyjel v pravotočivé zatáčce vlevo mimo komunikaci. Zde pak narazil do dřevěného telefonního sloupu a poté do vzrostlého stromu. U nehody okamžitě zastavili svědkové události, kteří zraněnému řidiči poskytli první pomoc. Ten byl posléze trasportován vrtulníkem letecké záchranné služby do českobudějovické nemocnice. Policisté opakovanou dechovou zkouškou naměřili řidiči více než 2,2 promile alkoholu v dechu. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ řeší českobudějovičtí dopravní policisté.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

21. ledna 2021

Fota z místa DN:

vytisknout e-mailem