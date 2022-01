Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opilý řidič naboural v Klecanech

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - Muž policistům nadýchal 3,2 promile alkoholu

V úterý 18. ledna 2022 vyjížděli policisté z Prahy venkov - VÝCHOD k dopravní nehodě v Klecanech, kde se 41letý řidič vozidla Opel Vectra plně nevěnoval řízení a svým vozidlem naboural do zadní části zaparkovaného vozidla.

Následnou kontrolou policistů bylo zjištěno, že nejen nevěnování se řízení je příčinou dopravní nehody. Velkou roli zde zajisté sehrál alkohol. Řidič totiž usedl za volant posílen alkoholem. Při orientační dechové zkoušce muž policistům nadýchal 3,2 promile alkoholu.

Další věc, kterou policisté zjistili, bylo to, že 41letý muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2023.

V pátek 21. ledna 2022 sdělili policisté muži podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.

V případě obvinění a následného odsouzení muži hrozí až 3letý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

25. ledna 2022

