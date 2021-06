Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý řidič nabídl policistům úplatek

ÚSTÍ NAD LABEM - Opilý řidič se zákazem řízení způsobil nehodu a ještě nabídl policistům úplatek.



Ústečtí kriminalisté v současné době vyšetřují případ podplácení policistů. Chlumečtí policisté 6. června krátce po jedenácté hodiny večer v ulici Chlumecká bylo operačním důstojník vysláni k dopravní nehodě. Ve chvíli, kdy přijeli na místo, tak se na místě nacházel 55letý řidič vozidla Nissan Qashqai, který uvedl, že při couvání narazil do zaparkovaného vozidla Fiat Panda. Policisté z dostupných evidencí zjistili, že řidič má vysloveny dva zákazy řízení všech motorových vozidel. Následně u řidič provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 2,34 promile.

Policisté následně řidiče zadrželi a převezli do policejní cely na služebně. Zadržený muž oběma policistům po chvíli navrhnul, že pokud ho propustí, tak jim vyplatí jako odměnu 50 tisíc korun.

V tuto chvíli muž čelí podezření z trestného činu Podplácení, Ohrožení pod vlivem návykové látky a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2let.

Ústí nad Labem 11. června 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

