Opilý řidič i s osádkou vozidla ujížděl před policisty

CHEBSKO – Hrozí mu až 6 let vězení.

V sobotu dne 21. prosince 2019 ve večerních hodinách policisté z obvodního oddělení Teplá prováděli na pozemní komunikaci č. II/198 z Teplé do Beranova dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Všimli si zde podezřelé a nebezpečné jízdy vozidla tovární značky Fiat.

Policejní hlídka se řidiče snažila předepsaným způsobem zastavit pomocí světelného výstražného a zvukového zařízení s nápisem Stop Policie. Na tyto pokyny k zastavení však řidič nereagoval. Místo toho pokračoval zrychlenou jízdou směrem na Mariánské Lázně. Několik metrů před obcí Mariánské Lázně policisté vytvořili v přehledném úseku částečný zátaras služebním vozidlem se zapnutým výstražným a zvukovým zařízením. Policisté stáli poblíž zátarasu a ukazovali řidiči, kde má zastavit. Ten však nereagoval ani na tento pokyn k zastavení a projel kolem služebního vozu. Policisté museli rychle uskočit, aby je řidič nesrazil. Ve své jízdě pokračoval do centra v Mariánských Lázní. Zde se ho snažila předepsaným způsobem zastavit místní policejní hlídka. Muž ale nedbal opakovaných výzev k zastavení a následně narazil do přední části služebního policejního vozidla. Policisté s mužem provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s nejvyšší naměřenou hodnotou 1,94 promile alkoholu. Také provedený orientační test na přítomnost jiných návykových látek vyšel pozitivní, a to na látku Canabis. Osádkou vozidla byla dále jeho přítelkyně a jejich čtyři nezletilé děti.

Policisté na místě muže zadrželi a eskortovali na policejní služebnu k provedení procesních úkonů. Devětadvacetiletý muž byl následně obviněn ze spáchání zločinu Násilí proti úřední osobě a přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. V páchání trestné činnosti však není žádným nováčkem. V minulosti byl již za jinou trestnou činnost odsouzen Okresním soudem v Karlových Varech.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na 6 let.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

23. 12. 2019

