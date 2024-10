Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Opilý řidič havaroval

TŘEBÍČSKO: Auto, které muž řídil, nebylo jeho

V úterý 29. října byli policisté kolem sedmé hodiny večer přivoláni k dopravní nehodě, ke které došlo v Náměšti nad Oslavou. Řidič vozidla Renault jel po silnici ulice Ocmanická ve směru k ulici Třebíčská. Vyjel do protisměrné části vozovky, dále mimo komunikaci na vyvýšený obrubník a následně havaroval do silničních svodidel. Muž se při nehodě zranil a zdravotnickou záchrannou službou byl převezen na ošetření do nemocnice. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při které čtyřiadvacetiletému muži naměřili hodnotu 2,34 promile alkoholu. Přes dvě promile alkoholu u něho ukázala také opakovaná zkouška. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Při havárii vznikla škoda přibližně za šedesát tisíc korun. Dále kontaktovali majitele vozidla, který byl situací překvapen. O tom, že někdo s automobilem odjel, totiž nevěděl, a rovněž vozidlo nikomu nepůjčil. Automobil si majitel převzal. Dále policisté zjistili, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Případ a veškeré jeho související okolnosti policisté prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová

30. října 2024

