Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý řidič

České Budějovice - Policisté jej zastavili nedaleko náměstí.

Policisté z oddělení hlídkové služby kontrolovali dne 19. června v brzkých ranních hodinách řidiče (37 let) vozidla značky Audi, který jel po ulici Karla IV. ve směru od ulice Žižkova třída k českobudějovickému náměstí. Policisté jej předepsaným způsobem zastavili a provedli u něj dechovou zkoušku. Přístroj Dräger opakovaně ukázal více než 1,3 promile alkoholu v dechu. Policisté z obvodního oddělení České Budějovice případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

20. června 2021

