Opilý přetočil vozidlo přes střechu

Český Krumlov – Hrozivě vypadající dopravní nehoda se obešla bez vážných zranění.

Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu v uplynulých dnech sdělili podezření devětatřicetiletému muži, kterého podezřívají ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. K incidentu došlo v sobotu 11. února ve večerních hodinách na silnici první třídy číslo třicet devět ve směru od Českého Krumlova do Hořic na Šumavě. Řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia zde při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a technickému stavu vozovky, následkem čehož vyjel vpravo mimo vozovku do příkopu. V příkopu se vozidlo přední částí odrazilo, přetočilo se přes střechu a skončil stát na kolech na druhé straně příkopu. Přivolaní policisté následně u řidiče provedli dechovou zkoušku, kterou mu naměřili hodnotu více než jeden a půl promile alkoholu v dechu. Řidič vyvázl z nehody s lehkým zraněním. Muž ve vozidle cestoval sám. Při dopravní nehodě došlo k celkovému poškození vozidla v hodnotě nejméně 30 000 korun. Řidič nyní za svou opileckou jízdu poputuje do čtrnácti dnů před soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

23. února 2023

