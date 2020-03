Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opilý „neřidič“

NYMBURSKO – Muž usedl za volant bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu.

Dne 29.2.2020 krátce před půlnocí byl v ulici Pražská kontrolován policejní hlídkou řidič vozidla Citroen Berlingo. Šestapadesátiletý muž se na výzvu dobrovolně podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a ta vyšla s hodnotou 1,50 promile. To ale nebyl jediný problém, který policisté řešili. Následnou lustrací bylo zjištěno, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do srpna 2020. Nymburští policisté tomuto muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až dva roky.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

9. března 2020

