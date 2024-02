Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý neosvětlený cyklista způsobil nehodu.

Jindřichův Hradec – Třeboň – Kolo chvíli před tím odcizil.

Dne 5. února 2024 ve 22.45 hodin došlo na silnici I. třídy číslo 34 ve směru od Třeboně na obec Stará Hlína k dopravní nehodě, při které řidiči VW Golf vjel náhle z pravé strany do jízdní dráhy neosvětlený cyklista. Řidič ve snaze vyhnout se střetu strhl řízení vozidla, čímž se dostal do přetáčivého smyku a při nehodě se několikrát s vozidlem otočil kolem své osy. Při tom se od vozidla oddělil motor a vozidlo poté narazilo do kovových svodidel. Při nehodě došlo ke zranění dvou spolujezdců z osobního vozidla. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 80 tisíc korun. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Dvaatřicetiletý cyklista, který nehodu způsobil, policistům nadýchal přes dvě promile alkoholu v dechu. Také se jim přiznal, že kolo, na kterém jel, chvíli před tím odcizil z kolostavu u autobusového nádraží v Třeboni. Jedná se o dámské jízdní kolo bílé barvy, jehož majitele hledáme. Ten nechť se obrátí na policisty v Třeboni, popřípadě na telefonní číslo 974 244 702. Děkujeme.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

6. února 2024

