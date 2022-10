Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý naboural do kamenného plotu

Český Krumlov – Řidič svou jízdou mimo plot poškodil také zahradní bazén.

Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu vyjížděli v pátek dne 21. října ve večerních hodinách k dopravní nehodě v ulici Hřbitovní v Českém Krumlově, kterou způsobil devatenáctiletý řidič vozidla tovární značky Volkswagen Golf. Ten nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a stavu pozemní komunikace, následkem čehož po projetí mírné levotočivé zatáčky vjel s vozidlem do protisměru, kde najel na chodník a následně narazil do betonového plotu, který poškodil. V důsledku dopravní nehody byl poškozen také zahradní bazén. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujezdce, který musel být převezen na ošetření do českokrumlovské nemocnice. Škoda na poškozeném oplocení a zahradním bazénu byla vyčíslena na nejméně 70 000 korun. Na vozidle vznikla škoda za nejméně 120 000 korun. Přivolaní policisté navíc u muže dechovou zkouškou zjistili, že řídil s bezmála dvěma promile alkoholu v dechu. Podezřelý řidič bude muset nejen uhradit škodu, kterou v opilosti způsobil, ale čeká ho také soud, kde mu za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

24. října 2022

