Opilý naboural a ujížděl

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Během noci ho chytli dvakrát za volantem pod vlivem alkoholu.

V neděli kolem desáté hodiny večerní volala policistům do Moravské Třebové obsluha z místní čerpací stanice, že na parkovišti u pumpy Škoda Felicia nabourala do zaparkovaného vozidla a z místa ujíždí. Když kolegové přijeli na benzinu, svědci jim ukázali směr, jakým vozidlo ujíždělo. Netrvalo dlouho a policisté měli vozidlo na dohled. Řidič dostal pokyn k zastavení, čehož hned nedbal, nicméně za chvíli najel s vozidlem na chodník a zamkl se uvnitř. Po výzvách a donucovacích prostředcích skončil čtyřicetiletý řidič v poutech. Bohužel, ani pozitivní dechová zkouška ve výši 3,06 promile alkoholu v dechu, ani to že nevlastní řidičské oprávnění ho neodradili od toho, aby za další dvě hodiny do auta sedl znova a opět řídil. Toho si naštěstí všimli venku hlídkující policisté. Tentokrát s výsledkem 2,48 promile alkoholu v dechu už řidič nekompromisně putoval přespat na protialkoholní záchytnou stanici.

Kromě ujetí od dopravní nehody se tak řidič bude zpovídat i z řízení bez řidičského oprávnění, neuposlechnutí výzvy policistů a z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

