Opilý muž vnikl do rekreační chaty

TŘEBÍČSKO: Policisté sdělili muži podezření ze spáchání trestného činu

Ze spáchání trestného činu je podezřelý osmapadesátiletý muž, který v třebíčské zahrádkářské kolonii vnikl do chaty. V neděli 1. prosince přijali policisté před desátou hodinou dopoledne oznámení od občana s tím, že přistihl muže, který vnikl do chaty v lokalitě u rybníku Zámiš. Na místo ihned vyjela policejní hlídka. Policisté podezřelého muže dopadli, byl pod vlivem alkoholu. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,36 promile alkoholu. Opilého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Místo činu policisté ohledali a zadokumentovali. Na základě šetření zjistili, že se podezřelý muž v sobotu odpoledne po rozbití skleněné výplně dveří vloupal do chaty, kde chtěl přespat. V objektu nic neodcizil, usnul na pohovce a druhý den ho zde zadrželi přivolaní policisté. Majiteli chaty vznikla škoda poškozením dveří. Na základě shromážděných důkazů sdělili policisté osmapadesátiletému muži z Třebíčska podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. prosince 2019

