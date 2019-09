Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Opilý muž se choval agresivně

TŘEBÍČSKO: Muž měl téměř tři promile alkoholu

Ve čtvrtek 26. září byli policisté před desátou hodinou večer přivoláni k bytovému domu v části Nové Dvory v Třebíči, kde měl dle přijatého oznámení ohrožovat v bytě své blízké opilý muž. Policisté ihned vyjeli na místo. Po příchodu do bytu učinili opatření, aby již nemohlo docházet k dalšímu protiprávnímu jednání. Provedli šetření a zjistili, že opilý muž po příchodu do bytu svoji přítelkyni vulgárně urážel a poté ještě rozbil skleněnou výplň dveří. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku a muži naměřili hodnotu 2,66 promile alkoholu. Z bytu dobrovolně odešel. Třicetiletý muž je podezřelý ze spáchání dvou přestupků, a to proti majetku a proti občanskému soužití. Případ policisté dále šetří.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

27. září 2019

vytisknout e-mailem