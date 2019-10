Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Opilý muž napadl svoji přítelkyni

TŘEBÍČSKO: Agresivního muže policisté zajistili

Policisté v Třebíči zasahovali v neděli 6. října v bytovém domě, kde napadl opilý muž svoji přítelkyni. Do domu v části Borovina byli přivoláni před půlnocí. Po příchodu do bytu policisté učinili opatření, aby již nemohlo docházet k dalšímu násilí. Napadená žena neměla zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Muž se ji snažil slovně napadat i v přítomnosti hlídky. Policisté opilého agresivního muže zajistili. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu téměř tři promile alkoholu. Na základě šetření policisté zjistili, že muž ženu udeřil pěstí do oblasti hlavy. Čtyřiatřicetiletého muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění, je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Případ policisté dále šetří.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

7. října 2019

vytisknout e-mailem