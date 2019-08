Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilý motorkář nezvládl řízení

ZNOJEMSKO: Vedle alkoholu přispěla k havárii zřejmě i nepřiměřená rychlost.

Alkohol opět sehrál svoji negativní roli. Vyšlo to najevo při včerejší dopravní nehodě u Moravského Krumlova. Po čtvrté hodině odpolední tam havaroval čtyřiapadesátiletý motocyklista. Muž z našeho regionu zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a při projíždění zatáčky vyjel mimo komunikaci. Vjel do silničního příkopu a tam upadl. Podle prvotních informací si tím způsobil lehké zranění. Motorka pak ještě sama narazila do vzrostlého stromu. Způsobená hmotná škoda je asi dvacet tisíc korun. Dále jsme zjistili, že řidič před jízdou pil alkohol. Sám to také potvrdil. Výsledek jeho dechové zkoušky byl 1,29 promile. Zakázali jsme mu pokračovat v další jízdě a také jsme mu hned na místě zadrželi řidičský průkaz. Jeho protiprávním jednáním se budeme dále zabývat.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 29. srpna 2019

