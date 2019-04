Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Opilý motorkář narazil do dopravní značky

NOVOJIČÍNSKO - události

V sobotních odpoledních hodinách došlo v katastru obce Suchdol nad Odrou k dopravní nehodě motocyklisty. Třicetiletý muž měl na přímém úseku komunikace, ve směru jízdy na místní část Kletné, s motocyklem narazit do přenosné dopravní značky a následně přejet do protisměru, kde se převrátil na bok. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, při které mu byla naměřena hodnota téměř dvě a půl promile alkoholu v dechu. Motocyklista během dopravní nehody utrpěl zranění a musel být převezen do nemocnice.

Dopravní nehoda, za kterou mohl alkohol, se stala také v pátečních ranních hodinách na silnici I/58 nedaleko Příboru. Jednapadesátiletý řidič vozidla Peugeot přehlédl, že řidič osobního vozidla Škoda jedoucí před ním zastavil na dopravní značce „Stůj, dej přednost v jízdě“ a narazil do něj. Policisté po příjezdu na místo u řidičů provedli dechovou zkoušku, která byla u řidiče vozidla Peugeot pozitivní s výsledkem téměř dvě promile. Způsobená škoda na vozidlech byla vyčíslena na 90 tisíc korun.

Oběma řidičům, kteří způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, nyní hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.



„Vandal na vozidle rozbil čtyři okna“

Policisté z Nového Jičína pátrají po dosud neznámém vandalovi. Ten měl ze soboty na neděli v místní části Loučka rozbít skleněnou výplň čtyř oken na zaparkovaném vozidle Volkswagen. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 15 tisíc korun. Pachateli nyní hrozí v případě dopadení trest odnětí svobody až na jeden rok.



