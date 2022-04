Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opilý mladistvý způsobil dopravní nehodu

RAKOVNICKO – Kriminalisté mladíka obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Náctiletý chlapec, bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu, si bez svolení rodiče vzal auto a mířil do centra Rakovníka. Po pár stovkách metrů ale nezvládl řízení vzhledem k požitému alkoholu a nezkušenostem s řízením vozidla a havaroval. Celou věcí se začali posléze zabývat rakovničtí kriminalisté.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti mladistvému trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání provinění ohrožení pod vlivem návykové látky.

Toho se dopustil tím, že 17. dubna večer si bez svolení rodiče vzal klíč od auta a sedl za jeho volant, a to i přesto, že nevlastní řidičské oprávnění, a navíc když byl pod vlivem alkoholu. V půl osmé večer, poté, co ujel asi 400 metrů od bydliště do centra Rakovníka, při projíždění pravotočivou zatáčkou v Kuštově ulici nezvládl řízení, vjel doleva mimo silnici, kde přední částí „škodovky“ narazil do železného zábradlí mostku vedoucího přes Černý potok.

Po příjezdu policie na místo vyzvali mladíka k podrobení se dechové zkoušce, kdy mu přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 2,5 promile. K tomu uvedl, že vypil několik piv a láhev tvrdého alkoholu.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. dubna 2022

