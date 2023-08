Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opilý cyklista skončil po srážce s autem v silničním příkopu

ČESKOLIPSKO - Do kontrolního přístroje nadýchal hodnotu 2,67 promile alkoholu.

Ze soboty na neděli krátce po půlnoci projížděl od Zahrádek na Českou Lípu řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Fabia, když se na silnici I/9 na rovném úseku míjel s jiným osobním vozidlem jedoucím v protisměru a na poslední chvíli spatřil siluetu neosvětleného cyklisty, který se pohyboval z jeho pohledu po pravé krajnici.

Snažil se mu vyhnout, ale nepodařilo se mu to a s cyklistou se střetl. Ten upadl do travnatého silničního příkopu a s blíže nespecifikovaným zraněním ho přivolaná zdravotnická záchranná služba převezla na ošetření do českolipské nemocnice. Jeho dechová zkouška ukázala, že je pod vlivem alkoholu. Vzhledem k naměřené hodnotě 2,67 promile ho nemine správní řízení, ve kterém mu za jízdu na jízdním kole v tomto stavu hrozí až padesátitisícová pokuta. Všechny další okolnosti dopravní nehody nyní prověřujeme. střet s cyklistou na silnici I/9

