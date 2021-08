Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilý cyklista se na kole dlouho neudržel

BLANENSKO: Na cestu se vydal se čtyřmi promile.

Ve středu 25. srpna v dopoledních hodinách se na linku 158 obrátil volající, který si všiml cyklisty, který po pádu z kola zůstal ležet na chodníku u autobusové zastávky, ul. Poříčí v Blansku. Přivolaná policejní hlídka na místě hned poznala, že muž před jízdou notně popíjel. U dvaapadesátiletého muže byla provedena dechová zkouška na zjištění požití alkoholu s pozitivním výsledkem. Na detekčním přístroji se ukázala hodnota 3,89, při opakované zkoušce 4,06 promile. Cyklista s naměřenými hodnotami souhlasil a k požití alkoholu před jízdou na kole se doznal. Poté byl v péči přivolaných záchranářů odvezen do nemocničního zařízení k dalšímu vyšetření.

Cyklista je z pohledu zákona řidičem a proto pro něj platí stejná pravidla a povinnosti.

O tom, že alkohol nepatří za volant, všichni řidiči moc dobře ví, ale přesto to někteří nerespektují. Stejný problém je i u cyklistů. I oni jsou účastníky provozu a i pro ně platí nulová tolerance alkoholu za řídítky. Podle Besipu způsobí 30 % všech nehod cyklistů ti, kteří jeli pod vlivem alkoholu. A to i přes to, že opilému cyklistovi hrozí při kontrole desetitisícové pokuty. Pokud opilý za řídítky způsobí nehodu se zraněním dalšího účastníka, může skončit i ve vězení.

por. Mgr. Lenka Koryťáková, 27. srpna 2021

