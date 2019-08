Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilý cyklista havaroval

ZNOJEMSKO: V krvi mu proudilo přes dvě promile alkoholu.

Jízdu na mokré vozovce nezvládl třiapadesátiletý cyklista, který se před jízdou posilnil alkoholem. K havárii došlo mezi obcemi Chvalovice a Šatov o půl páté v sobotu odpoledne. Muž s trvalým bydlištěm v sousedním Rakousku tudy jel na jízdním kole a zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace a svým schopnostem. Na silnici po dešti upadl a tím si způsobil naštěstí jen lehké zranění. Po ošetření v nemocnici byl propuštěn do domácího léčení. Hmotná škoda na kole mu nevznikla, ale najevo vyšla závažná skutečnost. Cizinec usedl na kolo po předchozím pití alkoholu. Výsledek jeho dechové zkoušky byl 2,28 promile této návykové látky.

Od pátku do pondělního rána jsme vedle tohoto opilého cyklisty zjistili ještě dalších sedm řidičů osobních aut, kterým v žilách proudilo do jednoho promile alkoholu. Většinu jsme přistihli v rekreační oblasti u Vranovské přehrady.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 12. srpna 2019

