Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Opilý cyklista

ŽĎÁRSKO: Muž nadýchal přes tři promile

V sobotu 17. února po třetí hodině odpoledne zastavili policisté z obvodního oddělení Žďár nad Sázavou na ulici Chelčického sedmapadesátiletého cyklistu a provedli u něj dechovou zkoušku s pozitivní hodnotou, která činila 3,64 promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška vykázala hodnotu ještě vyšší. Muž požití alkoholu před jízdou doznal. Policisté mu další jízdu zakázali. Muž se bude z přestupku na úseku dopravy zodpovídat před příslušným správním orgánem.

V souvislosti nejen s tímto případem upozorňujeme všechny cyklisty, aby nezapomínali na to, že jakmile usednou na kolo, stávají se účastníkem silničního provozu a musí dodržovat pravidla silničního provozu, tak jako řidiči motorových vozidel. A jedním z nich je zákaz pití alkoholu! Od 1. ledna 2024 se cyklista při jízdě pod vlivem alkoholu dopouští přestupku na úseku dopravy, za který mu hrozí ve správním řízení pokuta od 7 do 25 tisíc korun. Pokuta od 25 do 75 tisíc korun hrozí i v situaci, kdy se cyklista odmítne podrobit dechové zkoušce.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

19. února 2024

