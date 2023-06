Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Opilý cizinec řídil kamion a havaroval

OLOMOUCKÝ KRAJ - Dopravní nehoda zablokovala dálnici na sedm hodin.

V sobotu 10. června ráno vyjížděli policisté k dopravní nehodě kamionu na 278. km dálnice D35 ve směru z Olomouce na Ostravu. Devětatřicetiletý řidič nákladní soupravy se dostatečně nevěnoval řízení (vlivem únavy usnul), plynule přejel z dálnice vpravo do travnatého porostu a keřů, kde havaroval. Řidič si stěžoval na bolest hlavy, a proto byl převezen do nemocnice v Olomouci. Vyšetřením u něj nebylo zjištěno žádné zranění. Policisté cizince podrobili dechové zkoušce na alkohol. Muž při ní nadýchal 0,99 promile alkoholu v dechu a k požití alkoholu před jízdou se doznal. Dálniční úsek na Ostravu byl mezi 276. a 281. km z důvodu vyproštění vozidla a přeložení nákladu od 10. do 17. hodin uzavřen. Škoda se celkem vyšplhala na 290 tisíc korun, z toho 250 tisíc na vozidle. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a udělili mu kauci 20 tisíc korun. Nehoda zůstává v šetření policistů dálničního oddělení Kocourovec.

por. Mgr. Libor Hejtman

12. června 2023

