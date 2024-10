Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý boural do auta vezoucího dvě děti

CHOMUTOVSKO - Jeho směr mu při jízdě nestačil.

První říjnovou sobotu po půl osmé večer přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, která se stala na silnici III. třídy, a to za obcí Křimov-Domina ve směru na Horu sv. Šebestiána. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že řidič osobního vozidla jedoucího od Hory sv. Šebestiána přejel do protisměru, kde v tu dobu jelo opačným směrem další osobní vozidlo, v němž cestovaly také dvě malé děti. Jakmile si jeho řidič auta v protisměru všiml, okamžitě brzdil téměř do zastavení, aby se srážce vyhnul. Přesto však došlo ke střetu levých předních rohů obou vozidel.

Osmadvacetiletý viník nehody se pak zřejmě chystal z místa ujet, v čemž mu však druhý účastník nehody zabránil a poté vyčkali na příjezd policistů. Těm bylo hned jasné, že muž, který nehodu přejetím do protisměru způsobil, byl značně opilý. To vzápětí potvrdily i dechové zkoušky, jež ukázaly hodnoty přesahující 3,2 promile alkoholu. Řidič přiznal, že během odpoledne vypil asi 7-8 velkých jedenáctistupňových piv a dva panáky „zelené“. Policisté ho zadrželi a umístili do cely. V tomto týdnu mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. U soudu mu hrozí kromě zákazu řízení i peněžitý trest a odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Nesedejte za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, tentokrát to skončilo „jen“ způsobením škod na obou vozidlech v řádech desítek tisíc korun. Nezřídka však řidiči pod vlivem návykových látek zaviní nehody s tragickými následky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. října 2024

