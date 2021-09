Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Opilství a týrání zvířat

Kriminalisté stíhají muže, který nožem zaútočil na svou družku.

Vyšetřovatel z oddělení vražd pražské policie podal návrh na podání obžaloby třiatřicetiletého muže, kterého vinní z útoku nožem na svou družku a z usmrcení sotva půlroční fenky německého pinče jménem Žofie, kterou měl dát do myčky a tu pak zapnul.

Útok nožem se stal 12. prosince loňského roku v Praze 8 v jednom z bytů ve Famfulíkově ulici. Podezřelý vešel s kuchyňským nožem do ložnice, kde ležela jeho družka na posteli a zaútočil na ni, kdy ji opakovaně bodl nožem s čepelí o délce 16 cm. Tím jí způsobil mnohačetná bodná a řezná poranění v oblasti hrudníku, břicha, zad a horních končetin. Ženě se podařilo i přes tato zranění z bytu utéci, aby požádala sousedy o pomoc. Nikdo jí ale neotevřel, proto seběhla do přízemí, kde upadla na zem a vyplazila se na ulici před dům, kde volala o pomoc. Tam jí zachránili policisté, kteří ji poskytli první pomoc. Se zraněními, která bezprostředně ohrožovala její život, skončila v péči zdravotníků, kteří ji transportovali do nemocnice.

Policisté následně v bytě, po násilném vstupu, zadrželi podezřelého muže, který si ještě před zadržením shodným nožem způsobil desítky povrchových ran. I jemu policisté poskytli první pomoc a předali ho záchranářům. Muž byl po celou dobu transportu a hospitalizace v nemocnici střežen policisty a to až do doby, kdy jeho zdravotní stav umožnil vzetí do vyšetřovací vazby.

Uvedeného jednání se podle výsledků vyšetřování muž dopustil z chorobných příčin, konkrétně pod vlivem alkoholové psychózy.

Muž je také obviněný z trestného činu týrání zvířat, kterého se měl dopustit tím, že několik týdnů před napadením své družky usmrtil sotva půlroční fenku rasy německého pinče jménem Žofie. Tu měl zavřít v automatické myčce nádobí a spustit jeden z mycích programů, čímž zvíře usmrtil. Následně mrtvé tělo zvířete z bytu odnesl a vyhodil do kontejneru.

Na obviněného byl vypracován v souvislosti s případem útoku nožem znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinická psychologie, ze kterého vyplývá, že obviněný byl v době spáchání skutku nepříčetný a to vlivem zmíněné psychotické poruchy - alkoholové psychózy. Závěr znalců koresponduje i s ostatními důkazy, a proto nebylo možné případ kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu, ale pouze jako zločin opilství, za což mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Za trestný čin týrání zvířat mu pak hrozí trest šestiletý. Trestní stíhání je vedeno vazebně.

kpt. Jan Daněk - 2. 9. 2021

