Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opilí řidiči havarovali

KRAJ: Traktorista s jedním promile v dechu vysypal po průjezdu zatáčkou pšenici na komunikaci.

Víkendové horké počasí se zapsalo do statistik dopravních nehod. Řada šoférů totiž před jízdou popíjela alkohol a následně nezvládla svá vozidla.

Průjezd kruhovým objezdem v centru Blanska nezvládl v neděli v podvečer šestačtyřicetiletý řidič dodávky Renault. O tom proč trefil osobní automobil Honda, který mu dával přednost, měli přivolaní policisté okamžitě jasno. Dechová zkouška jim to jen potvrdila. Muž nadýchal přes tři promile. Policistům uvedl, že než vyrazil na silnici, vypil prý tři piva a dva rumy.

Skoro dvě promile nadýchala řidička osobního automobilu, která havarovala v Popůvkách. Při výjezdu na pozemní komunikaci nezvládla řízení, najela na obrubník a narazila do svahu. Vozidlo, které hrozilo pádem, museli hasiči vyprostit jeřábem. Řidička přiznala, že nejdříve vypila pět panáků rumu a následně už popíjela vodku přímo z láhve. Navíc měla pozitivní test na drogy.

Chodkyni přehlédl večer v Olešnici na místní komunikaci dvaačtyřicetiletý muž jedoucí na elektrokoloběžce. O čtyři roky starší žena upadla na zem, zranila se a musela být ošetřena v nemocnici. Proč řidič přehlédl chodkyni, napověděla přivolaným policistům dechová zkouška. Tu měl muž pozitivní. Přístroj ukázal hodnotu 2,32 promile. Koloběžkář přiznal, že vypil nejméně šest piv.

Kruhovým objezdem poblíž Bantic na Znojemsku nedokázal v noci projet pětadvacetiletý řidič osobního automobilu Ford. S vozidlem narazil do obrubníků a následně do svodidel. V dechu měl rovné dvě promile.

Podobný scénář měla večerní nehoda traktoru v obci Rybníky. Sedmačtyřicetiletý řidič, který nadýchal jedno promile, nepřizpůsobil rychlost jízdy a při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení. Důsledkem bylo převrácení přívěsu a vysypání převážené pšenice na komunikaci.

Večerní jízdu na kole nezvládl na komunikaci mezi Strachotínem a Pouzdřany osmadvacetiletý muž. Po pádu zůstal ležet se zraněním na komunikaci. Svědkem přivolaná policejní hlídka zjistila 2,7 promile alkoholu v dechu. Muže museli záchranáři se zraněním ruky převézt do nemocnice.

Řadě dalších šoférů pod vlivem alkoholu vystavily stop jejich nebezpečnému počínání policejní hlídky. Rekordmanem je devětatřicetiletý řidič osobního automobilu Opel. Jeho počínání při čerpání pohonných hmot upoutalo pozornost policejní hlídky. Na první pohled opilý řidič nadýchal 3,32 promile.

Všichni řidiči musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bohumil Malášek, 24. července 2023

