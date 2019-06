Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilec za volantem

Prachatice - Nadýchal více než 1,3 promile, měl pozitivní i test na drogy.

Policisté z obvodního oddělení v Horní Vltavici prováděli v sobotu v dopoledních hodinách výkon služby, když v obci Vlčí Jámy zastavili řidiče osobního vozidla značky Seat, který jel od obce Lenora. Policisté muže (39 let) z Prachaticka vyzvali k provedení dechové zkoušky a naměřili mu opakovaně více než 1,3 promile alkoholu. Dále se muž podrobil testováním pomocí testeru Drugwipe, který prokázal přítomnost látky amfetamin. Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Muž se podrobil následnému vyšeření v prachatické nemocnici. Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by se tak měl za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky zpovídat před soudem.

por. Ing, Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

10. června 2019

