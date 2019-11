Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilec za volantem

České Budějovice - Nadýchal téměř 1,5 promile. (Hlasová schránka 974 221 116)

Alkohol za volant nepatří, přesto policisté velmi často zastaví řidiče, který má při dechové zkoušce pozitivní výsledek. Ne jinak tomu bylo v sobotu krátce před druhou hodinou ranní, když policisté zastavili řidiče vozidla značky Citroen. Jel ve směru Dlouhá Louka - Litvínovice. Na benzinové čerpací stanici u něj provedli policisté z oddělení hlídkové služby kontrolu. Řidič se podrobil dechové zkoušce pomocí přístroje Dräger a nadýchal opakovaně bezmála 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří muže (35 let) z Českokrumlovska podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž by měl do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

24. listopadu 2019

