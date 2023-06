Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opilec naboural do stromu

TRUTNOVSKO - Řidič nadýchal 2,05 promile.

havárieV pondělí vpodvečer v Husově ulici v Úpici došlo k havárii vozidla Fiat do vzrostlého stromu, přičemž ho řídil opilý řidič.

Dle prvotního zjištění 42letý řidič usedl za volant opilý, přičemž následně zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a při klesání přejel do protisměru, kde narazil do stromu. Provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala pozitivní hodnotu 2,05 promile! Krom toho policisté lustrací osoby zjistili, že muž není držitelem řidičského oprávnění a že na automobil není sjednané pojištění na škody způsobené jeho provozem. Mimo to, muž nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, avšak vyvázl bez vážného zranění.

Havárii vozidla šetří „dopraváci“ z Trutnova.

por. Pižlová Šárka, DiS.

7. 6. 2023, 12:20

vytisknout e-mailem