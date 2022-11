Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilec havaroval do policejního vozu

Písek - Může očekávat trestní řízení pro přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pár minut po půlnoci vyjížděli písečtí dopravní policisté na střet osobního vozidla tovární značky Volvo V50 se služebním vozidlem Policie ČR Škoda Scala, v ulici Pražská v městě nad řekou Otavou. Řidič (roč. 1994) jel ve směru od centra, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám a vlastnostem nákladu, a čelně narazil do policejního vozu. Následně se odrazil a poškodil další zaparkovaná vozidla ve zmíněné ulici.

Při nárazu se lehce zranili oba policisté a řidič Volva, proto byli z místa převezeni na ošetření do zdravotnického zařízení. Zde byl mladému řidiči proveden test na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger, kdy výsledek převýšil 2 promile alkoholu. Opakovaným testem po pár minutách se mírně snížil pod 2 promile.

Na základě vyšetření byl jeden z policistů propuštěn do domácího léčení, druhý je zatím hospitalizován. Pravděpodobný viník nehody byl po prvotním ošetření zadržen a na základě souhlasu lékaře umístěn do policejní cely do úplného vystřízlivění.

V odpoledních hodinách lze předpokládat, že si z rukou dopravních policistů převezme sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

20. listopadu 2022

vytisknout e-mailem