Opilci za volantem

ÚSTÍ NAD LABEM - V síti policejních kontrol skončili dva řidiči, kteří nadýchali přes 2 promile.

Opilý řidič za volantem

Ústečtí policisté kolem deváté hodiny ráno při dopravní kontrole zatavili v ulici Sociální Péče 29letého řidiče vozidla Audi A3. Prvotním důvodem k zastavení bylo otáčení se v místě světelné křižovatky. Při komunikaci s tímto řidičem ovšem vyšlo najevo, že řidič před jízdou požil alkohol. Výsledek dechové zkoušky ukázal hodnotu 2,27 promile. Řidiči policisté zakázali další jízdu, zadrželi jej a převezli na lékařské vyšetření k odběru krve. V současné době mu ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Tento řidič se ovšem nestal rekordmanem. Krásnobřezenští policisté ve večerních hodinách v ulici Předmostí kontrolovali 57letého řidiče vozidla BMW 530 XD. Při této kontrole byl řidič vyzván k dechové zkoušce, se kterou souhlasil a nadýchal 2,8 promile. I tento řidič byl následně zadržen a podezřelý z téhož trestného činu.

Odsouzená nenastoupila do vězení

Trmčití policisté zahájili trestní stíhání 43leté ženy pro trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný měla nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody do věznice, kdy nenastoupila i přes prokazatelně převzatou výzvu k nastoupení. Policisté tuto ženu na základě příkazu k dodání do výkonu trestu vypátrali a do věznice ihned eskortovali. V tuto chvílí si již obvinění převzala ve výkonu trestu a hrozí jí, že si v něm pobyde o trochu déle.

Ústí nad Labem 17. února 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

