Opilci za volantem

České Budějovice - Policisté v neděli přistihli dva opilé řidiče. (Hlasová schránka 974 221 116)

Hned dva případy ohrožení pod vlivem návykové látky museli během neděle řešit policisté v Českých Budějovicích. Krátce před půl druhou hodinou ranní zastavili policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích řidiče vozidla značky Škoda Fabia. Muže (34 let) z Českobudějovicka kontrolovali v ulici Klaricova. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, která opakovaně ukázala více než 2,2 promile. Na místě mu proto zakázali další jízdu. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, do dvou týdnů by tak měl řidič skončit před soudem.

Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu zkontrolovali po 16:00 hodině v ulici Lipenská řidiče vozidla značky Škoda Octavia. Muž (32 let) cizí státní příslušnosti jel od ulice Rudolfovská k ulici Pekárenská. Policisté provedli řidiči opakovanou dechovou zkoušku s výsledkem více než 1,2 promile alkoholu v dechu. Řidič proto zakázali další jízdu. Tento řidič rovněž skončí do dvou týdnů před soudem, protože policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení.

16. září 2019

