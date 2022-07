Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Opilce prozradila proražená pneumatika

Policejní kontrola odhalila řidiče, který nadýchal přes tři a půl promile alkoholu. I přes výslovný zákaz policistů však chtěl pokračovat v jízdě, a tak skončil v poutech.

Ve čtvrtek 14. července prověřovali policisté hlídkové služby prvního policejního obvodu oznámení o řidiči v ulici Koulova, který si měl během jízdy prorazit pneumatiku o obrubník. Oznamovatel dále uvedl, že podle jízdy a také podivného chování při výměně pneumatiky nevylučuje, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo drog. Policisté řidiče našli i s poškozeným vozidlem. Ten jim sdělil, že jede z práce, kolo vymění a pojede dál, neboť je kousek od svého domu. Tudíž se o něj nemusí strachovat a ztrácet s ním čas. Hlídce se chování muže nelíbilo, a proto provedla dechovou zkoušku, kdy přístroj ukázal přes tři celé sedm promile alkoholu. Ani po tomto zjištění řidič od svého úmyslu odjet domů neopustil a chtěl nastoupit do vozidla. Nepomohla ani opakovaná výzva policistů, že pod vlivem už nikam nepojede. Nakonec museli použít donucovací prostředky, aby muže přesvědčili a on pochopil, že to byla jeho poslední jízda na delší dobu.

Osmačtyřicetiletý muž byl v poutech předveden na policejní služebnu pro neuposlechnutí výzvy úřední osoby a pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Jan Rybanský - 19. červenec 2022

