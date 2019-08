Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Opilá žena žebrala v baru cigarety

HOLÝŠOV – Pak vyhrožovala, že se zabije. S 2,49 promile alkoholu v krvi byla převezena na záchytku a poté na psychiatrii.

Dne 6. srpna 2019 v 11:05 hodin oznámil na tísňovou linku 158 barman z herny v Holýšově, že se tam nachází opilá žena, která žebrá cigarety a nemůže pochopit, že vstup do herny je pouze pro registrované členy. Na místo byla vyslána hlídka holýšovských policistů. Policisté dvaapadesátiletou ženu vyzvali k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem 2,49 promile alkoholu v krvi. Policistům pak uvedla, ztratila peněženku, nebo že byla okradena. Že neví kudy kam a že to udělá jako zpěvačka Ivetka, že skočí pod vlak. Policisté přivolali také zdravotníky. Při čekání na jejich osádku se na místo dostavil muž, který donesl peněženku opilé ženy. Policistům řekl, že paní se válela na zemi v parku naproti herně a peněženka jí tam musela vypadnout. On ji našel. Před policisty peněženku předal majitelce. Ta stále opakovala, že se zabije. Žena byla převezena do protialkoholní záchytné stanice v Plzni a poté na psychiatrii.



por. Mgr. Dagmar Brožová

9. srpna 2019

