Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Opilá žena v Heřmanově Městci

CHRUDIMSKO – Téměř půlnoční cesta městem nebyla pro 53 letou ženu cizí státní příslušnosti jednoduchá. Žena nejspíš zkonzumovala větší množství alkoholu, díky čemuž nedokázala stát na nahou, v ulici 5. května neustále padala na zem a do vozovky. Toho si nemohli nevšimnout projíždějící řidiči a kolemjdoucí.

Pro podnapilou paní přijeli policisté, kteří ji vyzvali k dechové zkoušce. Výsledek ukázal 2,2 promile alkoholu v dechu, nejdříve ji eskortovali do chrudimské nemocnice, kde službu konající lékař rozhodl o tom, že by měla být umístěna na protialkoholní záchytnou stanici, kde by vystřízlivěla. Cesta policejním vozidlem se nakonec ženě nedobrovolně protáhla až do Hradce Králové, kde ji o půl jedné ráno zaměstnanci "PAZS" poskytli postel a lůžkoviny. Je zřejmé, že dnes ráno nebude spokojená s místem, kde se nachází, ani s účtenkou za poskytované služby. Jak je vidět, potácení se nočním městem v podnapilém stavu se opravdu nemusí vyplatit.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

20. srpna 2019

