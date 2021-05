Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opilá žena nezvládla řízení

NYMBURSKO – Dechová zkouška naměřila hodnotu 2,5 promile.

Dne 13. 5. 2021 krátce po třetí hodině odpolední byla dopravním policistům oznámena havárie vozidla mezi obcemi Kněžice a Chroustov. Devětačtyřicetiletá žena za volantem vozidla Hyundai nezvládla na rovném úseku řízení, dle jejich slov se vyhýbala zajíci, s vozidlem vjela do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci do příkopu. Řidička vyvázla bez zranění, škoda na vozidle byla vyčíslena na 1 tisíc korun. Provedená orientační dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu a to ve výši 2,46 promile. Policisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

17. května 2021

