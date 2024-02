Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilá skončila s vozidlem v prudkém svahu

CHOMUTOVSKO - Prudká zatáčka byla v důsledku požití alkoholu nad její síly.

Dopravní nehodou skončila jízda ženy středního věku z Chomutovska, která řídila pod vlivem alkoholu. Poté, co vypila dle svých slov láhev vína, usedla v pozdních večerních hodinách za volant svého vozu a vydala se na cestu, která vedla přes obec Celná (tzv. "myší dírou") v Krušných horách. Při průjezdu prudkou zatáčkou však řízení nezvládla a přejela nejprve do protisměru. Vzápětí vjela do silničního příkopu a pak do travnatého porostu, kde její jízda skončila nárazem do náletových dřevin. Při nehodě naštěstí neutrpěla zranění, avšak její vozidlo museli v prudkém svahu zafixovat hasiči pomocí kurt, aby nedošlo k jeho sjetí ze strmé plochy zpět na vozovku. Havarované auto následně odvezla odtahová služba. Mezitím policisté s řidičkou na místě provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 1,9 promile alkoholu. Žena, která své nerozvážnosti ihned litovala a s policisty spolupracovala, čelí podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 29. února 2024

