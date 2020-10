Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilá řidička způsobila nehodu, na policisty byla agresivní a vulgární

České Budějovice - Agresivní, vulgární žena putovala do policejní cely.

Včera kolem půl sedmé vyjížděli policisté do ulice Nádražní k parkovišti u benzinové čerpací stanice. Šestačtyřicetiletá řidička Škodovky tam při couvání narazila do vozidla značky Audi. Policisté s ženou provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Řidička nadýchala více jak dvě promile. Navíc s hlídkou nespolupracovala, byla agresivní a vulgární. Řidičce policisté zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Následně putovala do policejní cely. Škoda na vozidlech je odhadována na 50 000 korun. Řidičku policisté podezírají ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

20. října 2020

