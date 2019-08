Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opilá řidička po nehodě z místa utekla do pole

JIČÍNSKO – Vypátral jí služební policejní pes.

DN u Holovous ze dne 29. 08. 2019Na čtvrtek 29. srpna nebude jistě v dobrém vzpomínat dvaašedesátiletá řidička osobního motorového vozidla Suzuki Vitara, která měla krátce po dvaadvacáté hodině na silnici I. třídy číslo 35 u obce Holovousy dopravní nehodu.

Žena v uvedenou dobu jela ve směru od Ostroměře na Bílsko u Hořic. Na přímém úseku silnice se zřejmě plně nevěnovala řízení a sjela vpravo do silničního příkopu. Zde se po nárazu do náletových dřevin automobil převrátil na levý bok. Řidička poté z vozu vystoupila a z místa odešla, aniž by dopravní nehodu oznámila. V přilehlém kukuřičném poli ji posléze vypátral přivolaný policejní pes. Žena se poté podrobila dechové zkoušce, která u ní prokázala pozitivní hodnoty na alkohol. Konkrétně se jednalo o 1, 45 a 1, 43 promile alkoholu v dechu. Ke zranění osob v tomto případě naštěstí nedošlo. Celková škoda je předběžně stanovena na částku 50 tisíc korun.

Žena se tak měla svým jednáním dopustit přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Aleš Brendl

30. srpna 2019; 10:45

vytisknout e-mailem